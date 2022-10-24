「辣個男人」前高雄市長韓國瑜全台輔選，支持者熱情再拱他選總統，韓國瑜今接受「少康戰情室」專訪時，強調「完全沒這計劃」，他這頁已經翻過去「好漢莫提當年勇，何況當年未必勇」。他也呼籲2024國民黨領導人心胸要開闊，想著要打「清一色」已經無法胡牌，必須考慮打「湊一色」，似是在暗示在野聯盟。

對於參選2024總統大選，韓國瑜明確說沒有這樣的計畫，「選舉跟洞房花燭夜不一樣，沒聽過新郎因為身體不舒服要人幫忙洞房的，結婚靠自己，選舉靠眾人，選舉像打籃球，2020我當隊長，這頁已經翻過去，2022我當啦啦隊，幫大家助講、拍手、介紹候選人，把自己角色扮演好。」

韓國瑜也說，「好漢莫提當年勇，何況當年未必勇」，他完全不會想2024，事實上，這時候任何人要討論2024，對2022選情都不好。他也認為，國民黨的領導人，不能再想著打「清一色」，必須考慮打「湊一色」，清一色再打不下去這牌胡不了。

韓國瑜說，國民黨現在矛、盾、錢都沒有了，面對民進黨執政像是動物園洪水猛獸放出來，貪官污吏滿街跑，離人民越來越遠，離金權越來越近，今年底一定要給民進黨教訓，「2024年國民黨心胸要打開，誰能贏、誰實力強就誰選，成功不必在我。」

主持人趙少康也問若不選總統，也有人拱選國民黨主席。對此，韓國瑜說，現在黨主席是朱立倫，他不能講這話，他很重倫理，他也希望朱立倫成功，不希望他摔倒，朱立倫要好好領導國民黨讓百姓認為國民黨煥然一新。