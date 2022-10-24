中華聽障保齡球代表隊繼前一天在第24屆達福林匹克運動會（聽障奧運）保齡球女子個人賽摘下1銀1銅，24日再傳佳績，謝盛福與陳建豪搭檔勇奪男子雙人賽金牌，總統蔡英文獲知喜訊後即刻拍發賀電，恭賀選手的優異表現。

謝盛福／陳建豪在男子雙人賽預賽以總和2388分、預賽第1名晉級，準決賽強碰亞太區老對手韓國徐永春（SEO YOUNGCHUN，音譯）/ 韓鍾勳（HAM JONGHOON，音譯），謝、陳兩人一路領先，並合力打出兩隻「火雞」，最後以227分比194分獲勝晉級。

金牌戰對上韓國隊另一組合安承祖（AN SEONGJO，音譯）/白在雍（BAK JAEUNG，音譯），陳建豪率先以Strike漂亮開局，謝盛福亦表現出色，兩人聯手未讓韓國隊追近比數，終場以206分比189分，順利拿下保齡球第1金，也讓中華代表團在本屆聽奧獎牌數累積至3金8銀9銅。

中華聽障保齡球男子隊教練鄭行超表示，選手對球道上新油後的適應能力很好，加上實力不俗且合作無間，面對準決賽及決賽兩組韓國對手，都能沉著應戰，最後順利收下金牌，對代表隊後續比賽有很大的鼓舞作用。

聽奧保齡球隊連續兩天有獎牌進帳，接下來還有女子雙人賽、三人賽、團體賽及盟主賽，帶中華健兒繼續發揮訓練成果。