味全龍「大師兄」林智勝距離300轟只差最後一步，今天他在第2打席敲出右外野飛球，球彈高越過富邦悍將外野手王正棠頭頂，讓他一口氣跑上三壘安打，被問到有沒有想過300轟用場內全壘打完成？他比手畫腳說：「其實有想過，但球可能要彈到那邊，卡在哪裡之類的。」

上月24日林智勝在台南棒打統一獅老將潘威倫，生涯299轟出爐後，外界都在期待他300轟出爐，結果來到例行賽倒數第2場還是沒能出現，「其實現在不會去想300轟，最後這10場風向都不太好打，都是逆風，天母又比其他球場風更大。」

林智勝說：「來到這裡只能打平。今天吉力（吉撈・鞏冠）也打兩支都被吹回來，我自己打出去的也是，打出去就知道死了，沒有期待。」

今天3局下林智勝敲出右外野飛球，球落地後卻突然彈高，越過右外野手王正棠頭頂，讓守備員必須要去追球，林智勝也趁機一口氣站上三壘，這也是他本季第2支三壘安打。

生涯前299支全壘打幾乎什麼方式都有過，獨缺場內全壘打，賽後被問到是否有想過用這樣的方式達成300轟？林智勝笑著說：「其實有想過。」但他比畫了一番後自嘲自己腳沒那麼快，但也忍不住虧了隊友張政禹一下，「三壘安打最難打，我怎麼那麼輕易打出來，看來速度依然如此，張政禹還差點死，我都不用挑戰。」

林智勝坦言，現在站上打擊區已不會追求長打，自己已經進入備戰季後賽的狀態，「我現在上去，是會想說季後賽時壘上有人要怎麼做，已經準備好了。」至於300轟他認為要看明年了，「明天羅昂更難打，但能在季後賽前碰到這麼好的投手，對我們來講很有幫助，幫助我們提早適應像是德保拉、泰樂這種強投。」