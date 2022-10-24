台南攝影上桌「photo go獎」得主何家豪作品。（主辦單位一影像提供）

台南攝影上桌「photo go獎」得主蘇厚文作品。（主辦單位一影像提供）

台南攝影上桌「photo go獎」得主湛文甫作品。（主辦單位一影像提供）

台南攝影上桌「photo go獎」得主蔡定邦作品。（主辦單位一影像提供）

台南攝影上桌「photo go獎」得主葉哲葉作品。（主辦單位一影像提供）

參加2022台南攝影上桌年紀最輕的謝智晴作品。（主辦單位一影像提供）

台南市文化局長葉澤山特別出席勉勵大家。（主辦單位一影像提供）

2022台南攝影上桌所有參展者與評審委員合影留念。（主辦單位一影像提供）

「上街拍照吧！一同探索街頭自由又多變的養分，街頭會教會你一切！」日本攝影大師森山大道這樣說著。拍照從自我出發，感動、心動、關心⋯⋯促使我們按下快門，以攝影做為書寫溝通方式，從「我」出發，在按下快門的前後，必須把「我」收回，讓眼前的一切教導我們，讓觀者看了後給出回饋，我想這就是攝影做為書寫、溝通的最佳意義。

由一影像主辦的「2022台南攝影上桌」活動於23日圓滿落幕，閉幕式共頒發「Photo go獎」給何家豪、蘇厚文、湛文甫、蔡定邦、葉哲葉五位參賽者，「1839特別獎」朱韻容、何予， 「On the road特別獎」何家豪。台南市文化局長葉澤山特別出席勉勵大家，他表示，很高興看到那麼多的年輕創作者聚集在水交社，在數位打卡的年代，沒想到會有創作者把攝影的創意，發揮到極致，謝謝主辦單位一影像舉辦那麼有意義的活動，謝謝主辦人馬立群老師，也謝謝評審委員黃建亮、張美陵、邱國峻、鄧博仁、陳敬寶、傅爾得、楊順發、吳孟真等人多位老師，更謝謝從初選到決選參展的所有參展者，也歡迎大家在接下來的台南國際攝影節，前來台南參與盛會。

今年有一位做足準備，從香港遠道而來參加台南攝影上桌的何家豪，他是在香港中學任教的美術老師。他利用香港民間所流傳的鄉野故事為發想基礎，去拍出一張一張「遺跡」照片。來台灣前，何家豪在網站上找尋之前的活動資料，發現了上桌的影像展示都是在室外的大樹底下，他很擔心這樣的光線環境，會破壞他影像原本的期望效果，於是他將作品放在一個個外面白色，盒子裡卻是黑色，在盒子前方著鑿開一個小洞，盒內點了一盞燈做為光源。觀眾得透個這小小的暗箱，來窺視內裝的影像，希望透過這樣的裝置，觀看時才比較容易進入他所想要的那個受困的，幻想的，充滿妖魔鬼怪的「傳說」。做為台南國際攝影節總策展人，同時也是歷屆的評審委員的黃建亮特別喜歡這組作品，他表示「東方人好像都非常的迷信，香港人尤其是注重風水氣場等玄學，所以就充滿了大大小小各種不同民間的傳說。作者到這些地方把傳說故事拍回到照片裡面：有古老軼事，也有近年來的事故，甚至於有非常少數是作者偷偷地放入自己所改編的事物，把這些新新舊舊自創的東西聚集起來，讓這些『有事』的地方又增添了幾分神秘的色彩。」黃建亮讚嘆的說著，「《新香港傳說》影像作品本身優秀，整體的呈現的效果也佳，當然還有香港現今的處境都讓我們對這套作品充滿了各種驚訝。」

另一位獲獎的蘇厚文，他以8年的時間，針對新店溪沿岸踏查，做出《新北南計畫：溪引人》參展，評審委員吳孟真表示，蘇厚文描繪台北城郊以南，由新店溪上游、北勢溪、南勢溪所串起之台北城郊以南的地理景觀。此系列以自然景象為基底，交織著奇異怪誕之人與物，攝影者以此引領我們逐步窺探當地的獨特風貌，也讓觀者更清楚認識新店溪附近的人文樣態及居民容顏。「歷經八年的查訪、探索與拍攝，本計畫之影像語言越發清晰、成熟，從早期看似私風景的抽象表現，逐步建立起具體的區域特徵，從主觀敘事的侷限與瓶頸之中，往觀者的方向大步邁進。」吳孟真給了蘇厚文如此的肯定。

台灣居住環境隨著都更一再的變化，湛文甫的以一組《偏安》作品來詮釋對這塊土地的眷戀。評審委員邱國峻表示，湛文甫的《偏安》創作，從一塊撿到的石頭開始。此石頭在台灣各地的角落都可能拾得，但對文甫來說，卻是見證台灣建物興衰的「遺物」，也就從此物件，讓他藉由各種不同形式表達對自身環境的關心以及獨特的思維。亦是由思維引導下的創作取徑，讓其作品無論在媒材或手法上的呈現，各具多元與潛力，從印章意象、現成物，到QR code的影像設計，都讓觀者對作者所關注的對象，有更深刻認識與豐富的想像。

有著混血的蔡定邦，以一組『《越南新娘》來形塑他身為台越混血的他，看到傳統家庭中重男輕女，他父母親的角色卻是相反的「男主內，女主外」的現象。評審委員陳敬寶表示，蔡定邦的《越南新娘》系列作品，以insider的「局中人」身分，古典記錄攝影的方法，近身拍攝一個母親是為越南新娘的家庭，居家生活的場景。作品冷靜而精準，政治性地反轉了傳統華人家庭中男主外女主內的刻板印象；也經濟性地顛覆了家庭中男／女主人的身份與位階。這組作品同時也具體而微的成為「新」台灣家庭的一個縮影。蔡定邦坦誠地直面自己與家庭，及家庭成員之間實然或許也是本然的關係，成就了這組以第一人稱的「我家」進行言説的佳作，填補了在台灣攝影圖譜中原本空缺的一頁。

這次參展作品中，獲獎的葉哲葉常於晚間以一種直擊的方式看待街上他認為荒謬的人事物。評審委員張美陵表示，「葉哲葉的創作論述說明了他只是要更靠近的拍攝、踏入私密的領域，像是擷取各種行為的存在、各種生活的方式或痕跡。然而這種看似沒有目的、不經意的觀看與隨手拍攝，卻是凝聚了這位創作者的獨特感知。每個圖像都信手拈來，卻都揭露這些暗黑潛藏的、被壓制的、荒誕不經的、突梯滑稽的當代台灣社會日常。」

這次的攝影上桌活動，參與者普遍年輕，年紀最小的是台科大設計系大二生謝智晴，她才19歲。評審委員傅爾得認為，雖說他們中少有完整成型的成熟作品，但創作者們的圖片素養和運用攝影這一媒介的功力，已在顯示出他們的巨大潛力和可塑性。可貴的地方在於，他們幾乎都是從自身的經驗出發，無論是個人成長、身份焦慮、家庭關係，還是與腳下土地及周遭環境的關係，甚至是對時代性、社會性及衝突性議題的把握，都顯示了他們敏感而又富有審視雷達的觀察力。面對這些兼具個體和普世意義的議題，他們都在嘗試和尋找不落窠臼的角度和處理方式，也都在試圖確認或錘鍊屬於自己的獨特語言。他們對待創作的態度，展示了他們將會成為台灣影像創作一股生猛新力軍的決心。而參加攝影上桌活動，正代表了他們在繼續成長的道路上，需要一些機會聽聽各位評審老師的意見，需要和同儕創作者們交流，或許，這樣的交流是他們邁向成熟藝術創作者的重要一步或臨門一腳，而這，也正是攝影上桌這個活動的重要意義。

透過這個交流活動，並不是攝影的終點，而是起點。「台南攝影上桌」活動只是一個開端，讓創作者透過此機會交流分享，活動結束後，這30位入選台南攝影上桌活動的攝影創作者，將繼續走往下一個旅程。