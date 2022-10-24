前澳大利亞駐美國大使喬．霍基在接受媒體訪問時警告，如果中國未來幾個月在關鍵礦產出口領域「調整水龍頭」，「美國會瘋掉」。媒體指出，所謂的關鍵礦產指的是銅、鋰、鎳、鈷和稀土元素，這些都是製造電動汽車電池、可再生能源和軍事技術所需要的材料。

《澳大利亞人報》（The Aaustralian）報導說，澳大利亞前聯邦財政部長、前駐美大使喬·霍基（Joe Hockey）在墨爾本的一個民間論壇上說：「就關鍵礦產而言，我擔心的是——美國已經有一些報告暗示這一點——美國期中選舉之後，隨著（中國國家主席）習近平的繼續掌權，從明年開始，中國將開始關閉對美國和其他地方的關鍵礦產供應的水龍頭。」「如果他們只是開始調整這個水龍頭，美國就會瘋掉。」

報導說，美國國防部正在加緊計劃為澳大利亞的主要資源項目提供資金，美國商務部也公佈了限制向中國客戶出售半導體和晶片製造設備的全面規定。外界擔心中國可能通過減少美國的關鍵礦物供應進行報復，這些礦物包括銅、鋰、鎳、鈷和稀土元素。這些都是製造電動汽車電池、可再生能源和軍事技術所需要的。

澳媒指出，習近平在最近的中共20大上發表的講話中強調，必須要提高中國在技術和供應鏈方面的自給率。美國正在著手減少對中國關鍵礦產的依賴，拜登政府授予澳大利亞優先地位，幫助推動其電動汽車電池項目。

霍基說，「在與華盛頓國防部的討論中，美方正準備將資金投入澳大利亞的具體項目，目的是要保證美國的供應鏈。」美國從未用納稅人的錢在另一個國家投資，以便在關鍵領域獲得有保障的供應鏈，霍基強調，「這對澳大利亞來說是一個機會」。

他指出，事實上，澳大利亞即將成為美國和西方盟友、國防企業和大型企業的一個非常重要的供應商。「澳大利亞正處於一個令人難以置信的位置，我們正在順利地參與其中。」