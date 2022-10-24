人妻控告老公鄭男外遇，去年3月起失聯，與黃女同居，多次親密進出胞弟的宮廟，婆婆還公開向信徒宣稱，黃女是鄭的女友、已懷孕，人妻怒持黃今年4月間生子的生產賀卡，控訴她與子女都深受打擊、承受精神痛苦，請求兩人連帶賠償。法官依經合法通知兩人，均未出庭、未提書狀爭執，而視同自認，判賠50萬元，可上訴。

人妻說，老公自2013年間起即經常出國未歸，從去年3月間起甚至連電話也不接、傳訊也已讀不回，還與黃女同居，兩人去年5月間起多次進出鄭的胞弟所開設宮廟，甚至，婆婆還公開向該宮廟信徒宣稱，黃女是兒子的女友，且已懷孕。

人妻指控，黃女在今年4月間生下1名男嬰，並拿出生產賀卡為證，怒控黃女明知鄭男是已婚之人，竟與老公發展婚外情，兩人外遇竟還懷孕生子，她與子女遭嚴重打擊，侵害配偶權情節重大，向兩人請求連帶賠償撫慰金100萬元。

法院經合法通知鄭、黃，但兩人均未出庭，也未提出書狀陳述或聲明，依民事訴訟法規定視同自認，而認定人妻主張為真實，兩人侵害配偶權行為，導致人妻難免被周遭親友指點竊論，造成精神打擊、悲憤、沮喪，審酌加害情節、被害人痛苦程度及雙方身分、地位、經濟等狀況，判鄭、黃兩人連帶賠償50萬元。