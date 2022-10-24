近年來除了大陸以外，歐美各國也紛紛推廣行動支付，台灣雖然起步較晚，不過也開始發展Apple Pay、LINE Pay等行動支付方式。不過日前來台環島的比利時、大陸混血YouTuber「錫蘭」（Ceylan）坦言，台灣的行動支付還是不夠發達。

錫蘭在最新影片中提到，雖然世界上有一些地方、像是日本，仍流行使用現金支付，台灣則在近年開始推廣行動支付，不過他實際體驗後，感覺並不是很好，像台灣最流行的LINE Pay，他就因為是外國人而無法使用，「我沒有台灣卡」。雖然一部分是他自己的問題，但有些夜市、攤販不能用行動支付，「我很miss（想念）我可以直接拿一張卡，或者拿我的Apple Pay去哪就直接Apple Pay」。

錫蘭指出，如果出門消費還要攜帶現金的話，就代表該社會的行動支付還不是很發達，其實是很不方便的，「特別是當你去過那一些完全不需要任何現金的社會之後，你會開始想念不帶現金這種事情」。

錫蘭強調，這不是跟大陸做比較，世界上很多地方已經都可以不帶現金出門了，「特別是北歐，行動支付一直做得很好」，雖然大陸行動支付很有名，但很多地方有時甚至比大陸做得更好。