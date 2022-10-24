今(24)日下午1時許國道1號235.7公里虎尾路段，1輛貨車因不明原因翻覆，4輪朝天擋在車道上，僅剩1線道能通行，造成車流嚴重回堵，警消獲報趕抵現場，救出2名傷者，均受輕微擦傷，無生命危險；據了解，拖吊人員遭貨車駕駛提醒千萬不能將貨車翻正，以免車上晶片再度受損。

國道1號南下235.7公里處，發生小貨車翻覆意外，有2名傷者其中1人受困，雲林縣消防局派遣斗南71、91、虎尾91共3車6人前往搶救，30歲陳姓男子輕微擦傷，送往虎尾若瑟醫院；受困的47歲黃姓男子順利脫困，輕微擦傷，送往西螺雲基醫院。

據了解，由於貨車4輪朝天貨物散落一地，竟發現1張送貨單，疑似為竹科送往南科的晶片和光罩派送路線單，據現場拖吊人員表示，受傷的陳姓駕駛送醫前向他交代，「千萬不可以將貨車翻正」，以免車上的晶片再度受損，因此，該貨車整輛以4輪朝天之姿吊運、載離事故現場。