第57屆電視金鐘獎已於21、22日落幕，除了肯定優秀的演藝工作者，也播放影片緬懷這一年遠行的已故幕前、幕後人員。不過，利菁今（24日）發文問余苑綺是否被漏掉，引起軒然大波；對此，金鐘獎主辦方三立電視承認失誤，利菁把質疑文刪除後，稍早再PO新貼文解釋原因。

利菁24日先在臉書替余苑綺打抱不平：「今年金鐘57的已故藝人，是不是漏了『余苑綺』？」面對部分網友質疑余苑綺是明星夫妻余天、李亞萍的女兒，不算是藝人，利菁再強調：「她很努力，是藝人，辛苦的藝人。」

爭議爆發後，金鐘獎主辦方三立電視稍早致歉：「余苑綺近年是個堅強的抗癌鬥士與偉大的媽媽，我們的確忽略了她對電視圈的付出，也很抱歉沒能在典禮上向她致敬。」

對此，利菁24日晚間再度發文：「感謝，金鐘57三立主辦方坦承並道歉，對已故藝人單元漏了『余苑綺』的失誤，讓真相有圓滿結局，這是有擔當的承辦方。」

話鋒一轉，利菁解釋自己為何刪除上篇質疑文，原來有太多網友認為余苑綺不是藝人、沒有代表作等，利菁難過地說：「我真的不想看到余苑綺再被傷害，這不是我的本意，看了太讓人傷心，所以我把那篇為什麼漏了『余苑綺』那篇文章刪了！我真的不想聽到對往生者的各種猜測及酸言酸語。」

利菁的暖舉，引發許多網友的共鳴，紛紛留言讚賞：「同理心，讚爆」、「菁姐是個美麗善良義氣又溫暖的人」、「這篇文章滿感動，謝謝妳」、「妳也是很專業的藝人…我會支持妳的」。