拚屏東第一位女縣長！民進黨屏東縣長候選人周春米23日競選總部正式成立，她說今天不是來為自己歡呼喝采的，在這裡是因為要團結努力，繼續為屏東做出正確的選擇。周春米在臉書分享成立大會的盛況，高喊「屏東是我一生唯一的選擇，我也希望，周春米是大家唯一的選擇！」

周春米表示，自己是全國22縣市唯一經過初選的候選人，很幸福、很驕傲，更是無比的感激，有榮幸代表民進黨參選屏東縣長。不論是周律師、周委員、小米姐姐、Vaqu，都是鄉親對我的疼惜和期待。我也不負鄉親期待，這些年來，我做的每一項工作，都是千頭萬緒，醫療、交通、教育、長照、觀光，方方面面逐步到位。我之所以做得到，就是因為我不怕挑戰，就是因為我沒有私心。

在競總成立大會上，周春米媽媽為她披上綵帶，祝福女兒要參選屏東縣長，周春米感動表示「我知道她揪歡喜，歡喜她拼出來的女兒，能夠為屏東來奉獻，我想，在天上的爸爸，也會感到榮耀！」

周春米說，站在她身旁的，有百工百業的代表、有屏東各鄉鎮議員候選人，都是她這八年來跑遍33鄉鎮結識的好朋友們。更感謝總統蔡英文、副總統賴清德、抱恙的行政院長蘇貞昌、前縣長蘇嘉全、曹啟鴻、現任縣長潘孟安，以及她的立院好同事林宜瑾、吳思瑤、鍾佳濱、伍麗華｜Saidai / Reseres、李昆澤，都來到現場給她加油勉勵。她感謝所有鄉親到場相挺，11月26日大家逗陣寫歷史、創紀錄，拚更好的屏東，希望的城市，一定Ok！