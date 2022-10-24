中國已經佔全球電動車銷售量一半，其他國家新能源車產業發展之所以落後中國，業界認為很大的原因是因為充電設施不夠普遍，許多汽車使用者都有找不到充電設施的焦慮。分析人士指出，中國大陸僅廣東一省就有19萬個充電站與34萬個充電樁，相當於美國的3倍，這才是中國電動車能比美國發展更快的主因。

《快科技》報導說 ，現階段購買電動車的車主，最大的焦慮來自於充電焦慮。而加快新充電樁的建設和密度，都有助於解決車主的焦慮。目前廣東省在充電樁建設方面，已經走到了大陸的最前列。

廣東省廣州白雲國際機場停車棚裝設太陽能充電站設施，可同時服務158台車輛充電。（圖／中新社）

根據中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟的數據顯示，截至9月底，廣東省擁有中國最大的電動汽車充電網絡，包括345126台公共充電樁和19116個充電站，相當於一年前的2倍多。對比來看，這約相當於整個美國公共充電樁數量的3倍。

報導引述相關分析顯示，截至2021年底，美國和歐洲分別安裝11.29萬和44.2萬台公共充電樁，相比之下，中國大陸公共充電樁安裝數字為115萬台。這顯示出中國與歐美公共充電樁數量差距會越來越大，過去12個月來，中國新增59.2萬台公共充電樁，超過美國官方規劃的2030年公共充電樁總量。

報導指出，截至去年底，中國大陸累計已建成261.7萬根充電樁、1298座換電站，形成了全球最大充換電網絡。

這樣的基礎設施建設也反應在新能源汽車銷量上，中國新能源汽車產銷量已經連續7年位居世界第1。出口業務上，今年1到8月，中國汽車出口量191萬輛，已經超越德國成為世界第2，僅次於日本。