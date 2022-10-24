媒體人黃揚明。（資料照片）

資深媒體人黃揚明今（24）日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》網路直播節目中表示，蔣萬安和黃珊珊兩人爭取的是同一群人，如果在監督陳時中得分，就可以得到「討厭陳時中」這些人的好感，成為「共主」，現在看起來蔣萬安站到舞台上了！

黃揚明分析，黃珊珊和蔣萬安就是要爭取成為「討厭陳時中」的代言人，因為現在所有民調都顯示，「討厭陳時中」有將近一半的票。

黃揚明直言，黃珊珊要爭取傳統藍綠盤的難度很高，如果在「討厭陳時中」找到支持，就會得分。不論黃珊珊或蔣萬安，如果在監督陳時中得分，就可以得到「討厭陳時中」這些人的好感，就會把候選人列為選項。

黃揚明指出，最近有看到蔣萬安和黃珊珊對打？幾乎沒有，關鍵是兩人爭取的是同一群人，如果互打，反而是把想要爭取的人往外推，也增加蔣萬安、黃珊珊支持群眾的仇恨。

黃揚明認為這次選舉不是「棄保」，而是「共主」，在「討厭民進黨」的候選人找一個「值得」的人，也就是誰可以打敗民進黨的人，這和「棄保」不同。

黃揚明強調，「愛有排他性、恨有連結性」，當要對抗陳時中的時候，會把藍白連結起來，支持者會看到底誰打得比較好？現在看起來蔣萬安站到舞台上了！