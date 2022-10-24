「這麼可愛的黑蝙蝠（？）一定要用腸胃來消化！」台南市長黃偉哲推薦府城美食不遺餘力，他提到官田菱角是特別好吃的原因來自烏山頭水庫的優良好水種植，所以為了保護這一方濕地的水質，讓官田的菱角與水雉能夠健康生長，展開官田區汙水下水道系統計畫，大幅改善官田的汙水排放問題，也歡迎市民朋友們多買一點回家，看是要水煮還是配排骨或是炸成菱角酥，用腸胃好好的消化他們。

黃偉哲介紹，官田菱角是全台灣有名，特別好吃的原因來自烏山頭水庫的優良好水種植，所以為了保護這一方濕地的水質，讓官田的菱角與水雉能夠健康生長，我們展開官田區汙水下水道系統計畫，共分4期工程，目前已完成2期，近3000戶完成接管，第3期將在今年啟動，未來4期完工後，預計共可接管約8,450戶，大幅改善官田的汙水排放問題。

黃偉哲打趣說，入秋後是菱角的季節，如此美味又健康的黑蝙蝠，歡迎市民朋友們多買一點回家，看是要水煮還是配排骨或是炸成菱角酥，歡迎用腸胃好好的消化他們。