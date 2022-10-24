高雄市長陳其邁今(24)日主持本市 111 年第 4 次治安會報，首先表揚臺灣銀行左營分行與合作金庫五甲分行行員，發現民眾疑遭詐騙急於匯款時主動關懷，並積極聯繫轄區員警到場協助，在警方及時勸說之下，成功攔阻百萬詐騙案。

陳其邁特別關心高雄少年涉暴力犯罪問題，據少年警察隊統計，111年1至9 月少年全般刑案發生較去年同期相較減少243件，降幅達 25%，六都最佳，少年涉詐欺、妨害秩序及竊盜等三項主要案類，亦呈下降趨勢；其中少年暴力犯罪部分，本市由106 年發生14 件並逐年降低，110年僅發生2件，今(111)年 1至9月尚無發生，防制成效為六都最佳，陳其邁肯定少年隊長王春生率同仁於宣導、防制、查緝面均有良好成效，特別要求少年隊持續保持。

高雄六都槍擊最少刑案破獲最高，陳其邁感謝警方戮力成果。(高雄市警察局提供)

在整體治安面向，據警察局統計數據顯示，本(111)年1月迄今，本市全般刑案、全般竊盜、暴力犯罪、重大刑案、詐欺、槍擊案件等6項治安犯罪發生數，與去年同期相較均呈現顯著下降、破獲率上升的趨勢。

其中民眾最關注的槍擊案今年發生數為六都最少，與去年同期發生相較，降幅達71%亦為六都最佳，另重大、暴力犯罪均迅速全數偵破，破獲率增加幅度(暴力犯罪增加14.88%、重大刑案增加14.33%)亦均為六都之冠。

少年警察隊統計，111年1至9 月少年全般刑案發生較去年同期相較減少243件，降幅達 25%，六都最佳，少年涉詐欺、妨害秩序及竊盜等三項主要案類，亦呈下降趨勢。(高雄市警察局提供)

對此治安維護的良好表現，陳其邁特別感謝警察局全體同仁齊心協力，對於高雄市治安所付出之心力與貢獻，並再次強調，警察同仁的辛苦不容抹煞，希望各界多予鼓勵。