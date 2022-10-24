許多人心情不愉快時，常會想吃些漢堡、炸雞等高熱量、高油脂的食物撫慰身心，這時連鎖速食店就相當方便。近日有網友好奇，在各家連鎖速食店中，哪一家的漢堡最好吃？沒想到網友們的答案竟然不是台灣連鎖速食業龍頭「麥當勞」，而是它的強力競爭者「漢堡王」！

原PO在PTT發文表示，自己過去從未吃過漢堡王的漢堡，最近到店消費後才發現，漢堡王的漢堡比其他的速食店好吃太多，雖然價格有點貴，但還是讓他花錢花得甘之如飴，因此詢問「漢堡王的漢堡是不是速食店最好吃的？」

許多網友認為漢堡王的漢堡是各家速食店中最好吃的。（資料照／漢堡王提供）

對此，許多人紛紛回應，「華堡真的最頂」、「辣味華堡真的頂」、「碳烤系列確實是霸主，其餘是垃圾」、「是，唯一一個不是被漢堡耽誤的漢堡店，其他的薯條店蛋撻店紅茶店不能比」、「花生醬系列的都好好吃」、「全台灣最頂，麥當勞的漢堡難吃到靠北，不懂怎麼會有人喜歡吃」。

不過也有其他人提出不同意見，「華堡讚，但覺得摩斯味道更優，人家只是份量小覺得很坑」、「樂檸比較好吃，但也比較貴就是」、「可是我覺得麥當勞的蕈菇牛堡超好吃欸」、「麥當勞比較好吃，漢堡王太鹹」、「覺得摩斯最好吃，可惜賣給盤仔吃的」。

事實上，漢堡王的華堡在全球73國熱銷65年，選用澳洲純牛肉，採高溫火烤保留肉汁原味，搭配口感紮實的5吋漢堡，加入番茄、洋蔥、酸黃瓜等蔬菜，成功吸引不少忠實粉絲。