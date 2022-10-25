挺過疫情風暴，國泰建設（2501）今（24）日召開董事會，通過斥資3億元，轉投資100％持股的孫公司「國泰餐飲事業公司」，擴大在飯店、飯店管理顧問和餐飲事業的版圖。

國泰建設在飯店事業版圖，逐步擴大，今天召開董事會，宣布代子公司國泰飯店管理顧問事業公司公告，董事會決議投資設立「國泰餐飲事業股份有限公司」。

國建副總經理林清樑表示，此次國建轉投資孫公司國泰餐飲事業公司，預計參與投資3億元，目前新公司正在籌設階段中，主要是為了垂直整合。