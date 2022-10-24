英國新任首相里希‧納蘇克(Rishi Sunak)，是第一位英國籍印度裔首相，被認為創造了歷史。

納蘇克的父母出生在東非肯亞，但都是標準的印度血統，父母的工作是醫療從業人員，算是高級知識份子，直到1960 年代才移民到英國。蘇納克的父親亞甚維爾(Yashvir Sunak)是一名家醫科醫生，母親烏莎(Usha Sunak)經營一家藥店。在族裔上，納蘇克的家族屬於旁遮普人，這是印度相當古老的種族；他本人信奉印度教，因此他也成了首位英國議員職典禮上，拿著《薄伽梵歌》(Bhagavad Gita )宣示的議員，

納蘇克的妻子是阿克莎塔•莫爾蒂(Akshata Murthy)，這身份可不一般，是印度電商巨頭印孚瑟斯(Infosys)創始人納拉雅納‧莫爾蒂(Narayana Murthy)的閏女，該公司市值超過1000億美元。雖然阿克莎塔只持有父親公司0.93% 的股份，但仍然是巨額的財富。

阿克莎塔仍是印度公民，在英國屬於「無住所居民」，這使她有權對她在英國以外的收入不納稅，「只」需繳納30,000 英鎊，這對她這種級別的富豪簡直九牛一毛，因此遭到批評與非議。為了不讓丈夫困擾，阿克莎塔宣布，她將保留她的無住所身份，但自願以把她的全球收入以英國的稅則科稅。

富比士雜誌計算，他們夫妻擁有超過7億英鎊的淨資產，這數字高過英國國王，查爾斯三世的名下財產只有3至3.5億英鎊，因此這位新首相將比國王還要有錢。