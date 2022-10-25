大陸乘聯會24日公布，初步推算10月狹義乘用車零售銷量預計191萬輛，較上年同期增長11.4％，較上月下降0.7％；其中新能源零售銷量預計55萬輛，年增長73.5％，較上月下降10％，主要是受到大型廠商季節性影響。

新浪財經報導，乘聯會指，1～9月社會消費品零售總額年增長0.7％，其中汽車類消費品年增長0.4％，消費市場總體穩定恢復，但9月增速有所回落。由於近期本土疫情多點頻發，新增涉疫城市數量較多，全國防疫管控再度強化，受疫情波及市場規模增大，經銷商靜態管理，消費者流動受阻，第四季銷售壓力較大。多個大中城市將原定於9～10月的車展延期至10月下旬～11月舉辦，整體銷售節奏後移。

不過分析亦指，臨近年末，新能源產能進一步釋放，新產品批量上市，廠商加速新車鋪貨。另外，在新能源國家補貼和地方牌照政策到期的刺激下，將會帶來年末提前購買，對總體車市形成支撐。