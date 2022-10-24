「台灣派的目標很明確，就是要團結一致集中選票！」民進黨苗栗縣長候選人徐定禎今(24日)在臉書發文強調，徐定禎一路支持小英，始終與台灣派本土派為民主理念共同奮戰！他表示選民結構正在改變，藍綠基本盤逐漸拉近，換黨換人做做看，給苗栗一個改變的機會。

徐定禎說，自己在2010年小英造訪苗栗時相識，大家相談後，因為愛台護台的理念相同，而後他就一路支持小英。就算2012年民進黨氣勢低迷，他也是勇敢站出來公開挺小英，苗栗18鄉鎮長只有我一個。他也在2016年擔任小英總統苗栗競選總部的副總幹事，全力支持小英也順利當選。

2018年苗栗縣長選舉，小英總統和黨內同志們找他長談，希望他代表民進黨參選，但是徐定禎說，要選就要贏、當時苗栗藍綠政治版圖7:3，徐定禎選擇用無黨參選擴大版圖，爭取最多選民支持。徐定禎也感謝民進黨內尊重他的決定，以不提名的方式禮讓、支持他參選，選票開出來，他獲得37％得票率。

2020年黨內高層再次希望徐定禎能參與立委一戰，他也正式加入民進黨，披掛上陣繼續為台灣派本土派深耕苗栗。那年大選很激烈，苗栗是民進黨艱困選區，小英總統仍開出45％得票率小輸韓國瑜，選民結構正在改變，藍綠基本盤逐漸拉近。

2022年再次參選苗栗縣長，徐定禎給自己的目標是要拼得票率51％過半，許多人問他怎麼看待這次選情，他的答案是「民心思變」，苗栗人真的希望改變。有太多鄉親握著他的手說這次他們會投我，換黨換人做做看，給苗栗一個改變的機會。