特斯拉突然於10月24日宣佈大陸生產的Model 3和Model Y大降價，這是不到1.5個月內第2次降價。許多新近購車的車主們大呼冤枉，紛紛上特斯拉營銷門市維權，雖然降價後車主向公司討公道已有多次，業務員處理車主抱怨也相當熟練，但這次降價後仍有業務員遭氣憤的車主飽以老拳。

據《快科技》報導，這次大陸生產的Model 3車型起售價降至26.59萬元人民幣（約合台幣119萬元）；Model Y車型起售價為28.89萬元人民幣（約合台幣130萬元）。

報導說，按照過去經驗，特斯拉每次大降價都會引車主集體維權，此次也不例外，甚至還有特斯拉銷售已經感受到了老車主憤怒的「鐵拳」。有網民上傳的圖片信息顯示，特斯拉剛宣佈降價消息，就有不少近期提車的車主在網路上組建了「維權群」，要對降價進行維權，應對特斯拉降價手段已非常熟練。

有車主在維權群內表示，「9月12日提車到現在，一個半月不到，降了2次價，差了3萬6，(韭菜)割了一波又一波，對特斯拉品牌好感度降為0。」

報導表示，同時也有一些憤怒的特斯拉車主開始集體上特斯拉的門市進行維權，網民爆料圖片顯示，在特斯拉某家門市聚集了大量車主，針對此次降價討要說法，現場還有治安人員介入處理。

特斯拉剛宣佈降價消息，就有不少近期提車的車主在網路上組建「維權群」，要聯手對降價進行維權，手段已非常熟練。（圖／快科技）

有車主與銷售員溝通後得知，此次降價太過突然，有些剛提車的車主非常憤怒，銷售人員已經挨打了，特斯拉門店整天都是「熱鬧非凡」。

目前，特斯拉方面還沒有針對此次降價和維權之事，做出進一步的說明。