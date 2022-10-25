高通膨打擊需求並讓消費者縮減開支，美國與歐元區10月商業活動進一步降溫，綜合採購經理人指數（PMI）皆陷入緊縮，加重經濟衰退憂慮。

根據金融數據供應商標普環球（S ＆ P Global）24日公布，美國10月綜合PMI初值由9月的49.5重跌至47.3，服務業PMI由49.3下滑至46.6，雙雙位在2個月新低。製造業PMI由52降至49.9，創下28個月新低紀錄。3項數據皆跌破景氣榮枯線50。

標普環球指出，美國10月商業活動縮幅甚於9月，服務業降幅又格外顯著。

標普環球同日公布，歐元區10月綜合PMI初值由9月的48.1大跌至47.1，連續第四個月低於景氣榮枯分水嶺50，創下23個月新低紀錄。若不計疫情封城期間，10月數據寫下2013年4月以來最低。

歐元區10月服務業PMI由48.8下滑至48.2，降至20個月新低。製造業PMI由48.4急跌至46.6，寫下29個月新低水準。

標普全球首席經濟學家威廉森（Chris Williamson）表示：「10月PMI顯示產出加速下滑和需求惡化，歐元區第四季經濟可能陷入緊縮，強化經濟衰退越來越無法避免的臆測。」

凱投宏觀首席歐洲經濟學家肯尼漢（Andrew Kenningham）指出，最新PMI數據提供更多證據，顯示歐元區經濟進一步陷入衰退，而且通膨壓力依然緊繃。

製造業和能源密集產業的產出萎縮格外明顯，而生活成本壓力未減和經濟不確定性依舊，亦造成服務業活動持續走疲。

威廉森指出，由於能源和勞工成本持續攀升，使得通膨壓力維持在高檔，雪上加霜的是，歐元貶值抵銷大宗商品價格下滑助力，這將加重歐洲央行（ECB）繼續緊縮貨幣政策的壓力。

就歐元區前兩大經濟體而言，兩國的商業活動亦持續走軟，但德國的表現比法國更疲弱。法國10月綜合PMI初值自9月的51.2下滑，勉強守住50大關，德國綜合PMI由45.7跌至44.1，創下29個月新低紀錄。