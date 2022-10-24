紅遍半邊天的「帽子歌后」鳳飛飛，2012年因肺癌病逝於香港，享壽60歲。今年是她遠行第10年，雖因疫情關係無法舉辦紀念演唱會，但紀念專書《掌聲想起 鳳飛飛》已發行，跟鳳飛飛接觸過的親友們也受訪分享鳳飛飛私下的真性情。

《天下雜誌》21日在YouTube頻道上傳鳳飛飛紀錄片，訪問許多曾密切與鳳飛飛相處的親友、工作人員等，《飛上彩虹》電視製作人賴勛彪透露，鳳飛飛是個律己甚嚴的人，即便右耳不太靈光，仍可以在所有工作人員都沒有發現的情況下，驚覺現場聲音有問題而喊卡。

鳳飛飛演唱會製作人郭蘅祈也表示，鳳飛飛有時會因為沒有轉到理想的音而懊惱，即便其他人都沒聽出來，都還覺得遺憾，「對鳳姐來講，她所專注的那個點已經比我們高上好多層次了。」

可貴的是，鳳飛飛儘管對自己嚴厲，但對身旁工作人員、觀眾等都很和藹可親，完全沒有大頭症，音樂製作人呂子厚回憶，鳳飛飛廣納眾人的意見，不會因為地位的高低而看不起人，鳳飛飛演唱會樂手韓賢光也認證：「沒有看過她發脾氣。」

此外，鳳飛飛也相當寵粉，只要鳳友會辦過夜旅遊，她都會親自看過所有行程、住宿，結束後也要確認每個粉絲都有平安到家，思慮相當周全。

不過，鳳飛飛對獨子趙彣霖採取嚴厲教育，紀念專書《掌聲想起 鳳飛飛》發行後，趙彣霖受訪時笑說別人都是嚴父慈母，他的是嚴父嚴母；過年時他去伯父家拜年，堂姊笑虧：「以前去你家，十次有九次看到你被你媽追著打！」不難看出可見鳳飛飛對兒子有多嚴格。趙彣霖邊回憶邊感性說道，從小媽媽給予自己的教育，每每在遇到困難與障礙時，都能拿出面對的勇氣。他也提到不管發生什麼事情，只要在媽媽手上一定都能迎刃而解，現在沒有媽媽的陪伴，自己無法跟媽媽的毅力相比，連仿效都達不到。