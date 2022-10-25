全美商業經濟協會（NABE）最新調查顯示，美國經濟極有可能在未來一年陷入衰退，甚至有可能已經衰退，因為近來企業需求成長日漸減速，勞工需求也降溫。

NABE會長科洛那多（Julia Coronado）表示：「今年10月進行的NABE企業現況調查指出美國經濟成長持續減速。有超過半數的受訪者表示美國經濟很可能在未來12個月內陷入衰退，另有11％的受訪者認為美國經濟已經衰退。」

NABE在10月3至10日調查55名企業經濟學家，結果發現今年第三季美國企業營收成長明顯減速。測量美國企業實際營收成長的NRI（淨成長）指數在10月調查中降至8點，是2020年中以來最低點。

10月調查也發現第三季獲利率萎縮的美國企業多於獲利率成長的企業，導致企業獲利率NRI指數降至負10點。美國企業對未來3個月的獲利前景也更加悲觀，導致前瞻獲利率NRI指數降至負17點。