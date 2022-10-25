外媒引述消息人士表示，豐田考慮重啟電動車策略，以便在蓬勃發展的電動車市場提升競爭力，迎戰勁敵特斯拉。

豐田揮軍電動車領域的步伐較晚，而且部分電動車車款的計畫已經喊停。若正在審議的提議被採納，將是豐田政策的重大轉變，並將重塑去年宣布的380億美元電動車計畫，以便與特斯拉等對手相競爭。

熟知內情人士指出，豐田一組工作小組受命在明年初之前，提出現有電動車平台改進，或是投入新架構的計畫。

另一方面，豐田去年12月宣布，將在2030年前推出30款電動車，但根據消息人士透露，該公司目前已暫停部分車款的發展計畫，包括Compact Cruiser跨界休旅車和電動車Crown。對此豐田表示對碳中和的承諾不變，但婉拒對特定計畫發表意見。

豐田重啟電動車策略將能緩和綠色投資人和環保團體的批評，該公司因為電動車發展速度太慢，引來外界批評。此外，豐田也有機會以更有效率的製造流程，參與電動車競爭。

匿名的消息人士表示，豐田正考慮以2019年推出的e-TNGA電動車平台為基礎，發展新一代技術，如此一來將能降低成本。豐田首款基於e-TNGA技術的電動車為bZ4X，但該車經歷召回風波，一度停產。

消息人士透露，負責豐田電動車評估計畫的是前任競爭長寺重茂樹（Shigeki Terashi）。寺重團隊考慮為e-TNGA增添新技術，延長該平台的使用性。不過亦有可能捨棄e-TNGA，開發新的電動車平台。

內情人士指出，豐田考慮電動車策略提案的原因是，部分工程師和高階主管意識到，豐田在電動車的工廠成本戰中輸給特斯拉。

豐田先前的規畫假設電動車需求在未來幾十年都不會起飛，沒料到電動車銷售速度超越該公司預期。全球汽車製造商如今的基本假設是2030年前，電動車將占全球整體汽車產量的一半以上。