統一發票有11種狀況無法兌獎，零元發票就是其一。財政部南區國稅局表示，統一發票沒有金額，或載明為零元、負數，不適用給獎的規定，若是全數以信用卡紅利點數、優惠券折抵及商品禮券兌換，皆無須開立零元發票。

國稅局指出，若是全數以信用卡紅利點數、優惠券折抵，消費者不必付款，營業人就不用再開立無金額，或金額載明為零的發票。

禮券部分則須先判別是商品禮券或現金禮券，若是商品禮券，因營業人已在出售禮券時開立發票，且貨品全部金額都以禮券兌換，營業人也不用再開立零元的統一發票。現金禮券視同現金消費，營業人必須開立統一發票交付消費者。

國稅局也提醒，消費者與營業人間如只是兌換或退費行為，營業人勿開立金額為零元或負數的統一發票，以免消費者誤解，造成消費糾紛。

根據統一發票給獎辦法第11條，除了打有統編、零元發票外，還有下列9項發票無法給獎：

一、破損不全或填載模糊不清、無法辨認者。但經開立發票之營利事業證明其收執聯與存根聯所記載事項確屬相符經查明無訛者，不在此限。

二、載明之買受人經塗改者。

三、已註明作廢者。

四、依各法律規定營業稅稅率為零者。

五、依規定按日彙開者。

六、漏開短開統一發票經查獲後補開者。

七、買受人為政府機關、公營事業、公立學校、部隊及營業人者。

八、逾規定領獎期限未經領取獎金者。

九、適用外籍旅客購買特定貨物申請退還營業稅實施辦法規定申請退稅者。