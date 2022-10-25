烏干達日前發生醫療爭議，一名因車禍接受頭部手術的男子指控，左腹在術後出現疤痕，且事後到另家醫院檢查，發現身體少了1顆腎，認為左腎臟被偷摘。未料警方介入後出現大逆轉，表示他「天生只有1顆腎」，但男子對此說法仍高度懷疑。

綜合外媒報導，卡班達（MuhammadKabanda）在烏干達首都郊區甘谷村（Gangu）一處市場擔任小販。9月底他騎乘電動腳踏車時發生車禍昏迷，醒來時發現自己在老坎帕拉醫院（OldKampala hospital），被告知剛動完頭部手術的他，發現左腹有手術痕跡，而院方給出的「取出組織修補頭部傷口」理由不只無法讓他信服，更懷疑左腎被偷偷摘除。

他事後到另家醫院檢查，果真發現少了左側腎臟，隨即聯絡媒體及報警。但警方向衛生機構調取相關報告後，卻指出卡班達是天生只有右腎的「腎缺失」（Renal Agenesis）患者，且卡班達的腎臟比一般人更大，還有多個腎動脈。最關鍵的是，該傷口只有10公分，小到根本無法取出腎臟，認為他左腹沒有腎臟只是巧合。不過，卡班達對此說法高度存疑，並與烏干達醫學委員會合作，試圖調查清楚他的單腎真相。

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