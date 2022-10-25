運彩為了讓大家防疫宅在家裡也可以很便利地完成網路會員申請及投注，去年5月導入行動身分識別（Mobile ID）功能，吸引很多民眾申請成為網路會員，近期就有1位網路會員7月才開始投注，8/8就有一筆800元的投注開心中了637,500元的高額獎金，他是怎麼買的，今天來跟大家談一談。
這位會員7/12才開始投注，每次投注幾百元，8/8就有1筆800元的投注中了637,500元的獎金，該筆投注是串了3場足球的「正確比數」，比賽結果全數命中，分別是賠率12.5倍的「蒂華納Vs. 托路卡體育 正確比數1：3」、賠率7.5倍的「提格雷斯Vs. 帕丘卡 正確比數0：2」、以及賠率8.5倍的「拿加沙Vs. 聖路易競技 正確比數2：1」，結果3場投注的內容完全命中，中獎賠率連續相乘的結果高達796.875倍，800元的投注開心中了637,500元的高額獎金，因為他是網路會員的投注，所以課稅後的中獎獎金會直接匯入他的會員專戶，他就毋須親赴銀行兌領，可以說是相當方便。
他一個多月來的投注主要有2個態樣，首先就是每天都有幾百元不等的投注；其次就是專挑高賠率的「足球正確比數」及「棒球勝分差」進行串關投注，只要有中獎，賠率連續相乘的結果就可以抱回高額獎金。提供給大家參考，希望您也能幸運中大獎。
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