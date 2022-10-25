何謂永久免疫力？就是感染後，一輩子不會再被感染。天花，這個至今唯一被人類以接種疫苗的方式根除的疾病，就是靠著它所刺激的永久免疫力，成為根除病毒的最重要因素。且不管是接種天花疫苗或自然感染，所形成的群體免疫，都可以提供我們不再被天花病毒侵犯的永久保護。還有麻疹，一旦感染，人體免疫力可以維持數十年到一輩子之久。也就是說，只要感染過，就不太需要擔心會再被感染。然而，新冠病毒並非如此，Omicron 更是讓人類感到棘手無比。即使我們被感染過，也有可能再次被找上。

你我都感染過多次冠狀病毒

重複感染並非新冠病毒專屬的病毒特性。從已經與人類共存的四種季節性冠狀病毒來看，研究顯示，人類從這些冠狀病毒獲得的免疫力，只能維持很短的時間，所以大部分的人是有機會被重複感染的。一項長期追蹤的研究顯示，此類季節性冠狀病毒的累積感染率，會隨年齡增加而提升。

84%的兒童在三歲時就被至少一種季節性冠狀病毒感染過，而且20-48%的兒童在三歲以前有被冠狀病毒感染至少兩次以上的經驗。即便成年人， 被一種冠狀病毒感染12 個月後，再次被同一種季節性冠狀病毒感染也是常有的事。

雖說這四種季節性冠狀病毒帶來的症狀，都屬於上呼吸道感染的輕微症狀，但冬天住院的類流感呼吸道感染者當中，也有約10.36%的住院病人確認受到冠狀病毒的感染，病毒占比分別為HCoV-OC43（43.43%）、HCoV-NL63（44.95%）和HCoV-229E（11.62%），而且感染率最高的是10 歲以下小孩。血清學研究也顯示，六歲以前的幼兒，感染率快速逐年增加。經證實，大部分的人在六歲之前就已感染過冠狀病毒了。

不同的冠狀病毒比例。（圖／商周提供）

從感染者主要都是年幼的孩童，成年人則呈現高抗體陽性率，顯示過往的自然感染提供某種程度的保護性。成年人雖可能再一次被感染，可是症狀通常不明顯。

綜合這些資料顯示，每次感染後所獲得的免疫力，雖不能預防下次感染，卻會使下次感染的症狀更輕微。

對某些人，重複感染是惹禍，不是幫忙

以上是冠狀病毒重複感染的相關研究結果，宏觀來看，也代表了多數人所經歷的感染與免疫交互相關的機率。至於會不會有某些人走上不同病程，重複感染後，症狀反而更嚴重，而不是更輕微？確實是有少數這樣的人存在。

血清陽性率。（圖／商周提供）

儘管絕大多數有關重複感染的文獻，都顯示自然感染可提供某種程度的免疫力，使得再次感染的症狀較輕，或整體住院率較低。但也有一些研究仔細描繪且凸顯個體的差異，值得我們好好瞭解這些例外具有哪些特性。

2020 年11 月到2021 年5 月間，西班牙的一家醫院追蹤了19 位經過病毒基因定序確定是重複感染的病例，且都在第一次感染後接受檢驗是否有抗體產生。結果發現，其中有六人沒產生抗體。在第二次感染時，那六位沒有產生抗體的人都出現症狀，其中兩人需要住院、一人死亡。而有抗體的13 人中，只有五人第二次感染有症狀，其他八人都沒有症狀，沒有人需要住院或死亡。雖然樣本人數不多，但清楚闡述了感染後產生預期的免疫反應的重要性。感染後沒有產生

抗體的人，就像接種疫苗沒有產生抗體一般，在下次感染時，是不具保護性的。此外，感染後沒有產生抗體，本身可能反應的是某種免疫缺陷，也是無法抵抗病毒的缺陷。針對這類族群加以研究，可以做為未來精準醫學的基礎。

墨西哥則分析了全國100,432 名確診者的資料（Omicron出現之前），並確定有258 例檢驗確診的重複感染病例（0.26%），顯示在Omicron 出現之前，重複感染率不高。從報告中還可觀察到，首次感染新冠病毒且為重症者，再次感染同樣是重症的機率較高，且兩次感染的間隔時間也較短。除此之外，在多變項分析中，也發現其他重複感染新冠重症者的相關風險因子，如年齡、共病（肥胖、氣喘、第二型糖尿病）等等。

綜上所述，我們已經可以知道，哪些人重複感染新冠病毒容易出現重症。還有沒有其他風險因子，會增加重複感染重症率呢？

加州的凱薩醫療機構（Kaiser）針對75,149 名確診者進行研究，重複感染的有315 例，270 天的累積重複感染率為0.8%。同時發現，初次感染需要住院的人，更有可能再次被感染（1.2% vs 0.8%）。此外，免疫功能低下患者的重複感染率為2.1%，也是明顯較高。不過兒童再次感染率則遠遠低於成人（0.2% vs 0.9%）。從性別來看，女性重複感染率為1.0%，與男性0.7% 也有顯著差別。

以上研究同時讓我們觀察到，以住院率來說，重複感染的族群（11.4%）比初次感染的族群（5.4%）更需要住院。這是否違反了前面所說的，重複感染症狀較輕的理論？

應該不是，只要仔細分析就會看得出來，上述研究顯示重複感染的人比較集中在原本就相對不健康的人，反應在原先就需要住院，或已知免疫力較差的人身上。這些人或許就是我們需要特別注意的族群，相關作為如盡早診斷並加以治療，或執行更詳細的個體研究，以進入精準治療／預防的範疇，都是我們可以著手進行的。

（本文摘自《從一個沒有名字的病開始》／商周）

【內容簡介】回到二○一九年末，身在台灣的我們，恐怕很難想像，日子即將全然改變。那些我們習以為常的日子，都將被口罩蓋上、被酒精浸潤。

新冠疫情是一齣歹戲拖棚的病毒變異大競賽。原本預期疫苗上市、接種疫苗、疫情結束，一切回歸正常。但新的變異株一次又一次出現，我們只能不斷調整目標和行動。

本書是一個台灣的流行病學專家，用台灣這片土地的語言所寫。集合疫情期間，全球科學界對病毒、疫苗、免疫反應、防疫成效的研究成果，加上傳染病學、流行病學、公衛專業的解讀，層層為大眾的防疫知識打釘固樁：

․「極權防疫」 與「民主防疫」，差別在哪裡？

․新冠病毒是人造的，還是源於自然的蝙蝠病毒？

․Omicron將成為在地化季節性呼吸道感染症，長期與人類共存！

․重複感染提供在地化疫情的平衡與穩定！

․綜合免疫為你做好準備，對付下一個變異株！

․疫苗刺激免疫反應，怎麼做讓疫苗反應更好？

․長新冠是什麼？誰容易有長新冠？怎麼治？好得了嗎？

․益生菌和維生素D是對抗病毒的神奇療方！

科技，還未找到更好的方法，杜絕再一次全球大流行；但人類歷經災難的知識成長，可以是防疫最有效的武器。隨著新冠疫情結束，我們是否可以用更前瞻性、永續性的思維，重建已經被我們破壞的一切？

【作者簡介】何美鄉

台灣流行病學專家、內科傳染病科醫師。

中央研究院生物醫學科學研究所兼任研究員，曾任中研院醫學研究倫理委員會主委召集人、生物安全委員會召集人、生醫所研究員（2015年退休）。

台灣首位參與美國疫情調查服務隊的流行疾病學專家，曾於SARS期間率先進入和平醫院，協助控制疫情。

高中畢業後赴美國就讀大學、攻取醫學博士。因立志到第三世界行醫，進一步至哈佛大學鑽研公共衛生，曾任美國疾病管制局疫情調查員，多次擔任世界衛生組織短期顧問。

協助國光生技成功開發H1N1新型流感疫苗，使國內疫情及死亡率得以有效控制，獲頒行政院2011年傑出科技貢獻獎。

現任台灣疫苗發展協會理事長、台灣素食營養協會常務理事、台灣健康服務協會志工兼榮譽理事長、其他環保團體志工。