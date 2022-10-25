研究人員在疫苗接種門診招募了124 名嚴重肥胖（年齡＞ 18 歲，BMI ≧ 40）的疫苗接種者，與66 名正常體重的對照組（年齡＞ 18 歲，BMI 介於18.5-24.9）。嚴重肥胖的患者接受兩劑BNT或科興疫苗，血液中新冠病毒棘蛋白抗體濃度都明顯比體重正常的對照組低。

反觀若是先前感染過新冠病毒，再接種新冠病毒疫苗的部分參與者，血清抗體濃度在正常體重者與肥胖者之間則沒有差異。這可能是因為，不論是2003 年的SARS，或是現今的新冠病毒感染後，抗體的反應與病情嚴重程度皆會呈正相關，而肥胖者中重症居多時，所造成較高的抗體就彌補了原先反應不良的現象。

另一方面，BNT新冠病毒mRNA疫苗的測試，也特別在接種第一劑後，探討肥胖與抗體反應的關係。研究發現，肥胖者確實有顯著較低的抗體反應，且年輕人比年長者的抗體反應高。若是控制了年齡這個因子，肥胖者的抗體仍然顯著較低。

這樣的結論也與義大利的研究結論相呼應。不過這組研究是以中樞肥胖當作指標，研究人員發現有中樞肥胖、高血壓、抽菸習慣者，接種mRNA疫苗後所產生的抗體濃度較低。依據此研究結論，同一組研究人員再進行一個介入式研究，測試肥胖者對疫苗反應不良的狀況，探討可從何加以改善。他們針對招募的21 名疫苗接種者，在兩次mRNA疫苗接種前一週至一週後，給予低熱量、極低碳水化合物的飲食指引，評估飲食的安全性和有效性，以及對抗新冠病毒的棘蛋白抗體效價，評估細胞免疫反應。

測試結果發現，患者體重減輕了約10%，代謝指數也隨著改善。不過中樞肥胖的改善，雖提升原本較差的抗體免疫反應，但未達統計意義。此外，隨著體重減輕，還同步提升了與細胞免疫相關的因子，如干擾素γ-2 的增加。同時血糖降低和較高的干擾素γ-1 之間也有相關性，而干擾素γ 是疫苗免疫反應很重要的幫手。

結論是，肥胖者對新冠病毒mRNA疫苗反應較差的問題，因體重減輕和代謝改善，可能獲得改變，甚至逆轉。

我們需要以行動解決肥胖問題

肥胖是因為飲食攝取的能量超過活動所消耗的能量，長期累積而來的。不過肥胖的複雜病因不僅限於暴飲暴食和久坐不動的生活方式。這種疾病混合了遺傳、生理、心理、環境、政治和社會等因素所構成的複雜導因，如我們熟知的廉價、高熱量、富含脂肪的加工食品和勞動力需求下降的現代生活，已被公認為可能的環境因素，造成了人們易發胖的時代趨勢。

此外，常用藥物包括類固醇和一些抗憂鬱藥，以及內分泌干擾、睡眠不足和微生物群落多樣性等因素，都是與肥胖相關的因子。甚至戒菸也是造成肥胖大流行的一個原因（但絕對不是呼籲大家不要戒菸），因為體重增加是戒菸常見的「副作用」，如不稍加控制，很容易就會變成肥胖族群。

導致肥胖的因素相當多元，通常難以互相抵消，比如說某些肥胖患者明明已經很努力控制飲食，還搭配運動，但體重不減反增，這很有可能就是病患本身除了飲食外，還有其他導致肥胖的因素，如服用抗憂鬱藥物。科學界對肥胖的研究已累積相當多知識，但這些知識對於肥胖問題日益嚴重的全球趨勢，顯然還未形成有效的影響力。

是否可以藉由歷經新冠疫情的威脅，而讓普羅大眾對肥胖有重新的認識與更深的理解，進而產生行動，這是對人類智慧的一大測試與考驗。所謂行動，必須包括個人、家庭、職場、社會、國家政策等整體大環境的改善，而且要從養成孩子的健康生活模式開始做起。否則現在的肥胖兒童族群，就是未來的肥胖成人。

（本文摘自《從一個沒有名字的病開始》／商周）

【內容簡介】回到二○一九年末，身在台灣的我們，恐怕很難想像，日子即將全然改變。那些我們習以為常的日子，都將被口罩蓋上、被酒精浸潤。

新冠疫情是一齣歹戲拖棚的病毒變異大競賽。原本預期疫苗上市、接種疫苗、疫情結束，一切回歸正常。但新的變異株一次又一次出現，我們只能不斷調整目標和行動。

本書是一個台灣的流行病學專家，用台灣這片土地的語言所寫。集合疫情期間，全球科學界對病毒、疫苗、免疫反應、防疫成效的研究成果，加上傳染病學、流行病學、公衛專業的解讀，層層為大眾的防疫知識打釘固樁：

․「極權防疫」 與「民主防疫」，差別在哪裡？

․新冠病毒是人造的，還是源於自然的蝙蝠病毒？

․Omicron將成為在地化季節性呼吸道感染症，長期與人類共存！

․重複感染提供在地化疫情的平衡與穩定！

․綜合免疫為你做好準備，對付下一個變異株！

․疫苗刺激免疫反應，怎麼做讓疫苗反應更好？

․長新冠是什麼？誰容易有長新冠？怎麼治？好得了嗎？

․益生菌和維生素D是對抗病毒的神奇療方！

科技，還未找到更好的方法，杜絕再一次全球大流行；但人類歷經災難的知識成長，可以是防疫最有效的武器。隨著新冠疫情結束，我們是否可以用更前瞻性、永續性的思維，重建已經被我們破壞的一切？

【作者簡介】何美鄉

台灣流行病學專家、內科傳染病科醫師。

中央研究院生物醫學科學研究所兼任研究員，曾任中研院醫學研究倫理委員會主委召集人、生物安全委員會召集人、生醫所研究員（2015年退休）。

台灣首位參與美國疫情調查服務隊的流行疾病學專家，曾於SARS期間率先進入和平醫院，協助控制疫情。

高中畢業後赴美國就讀大學、攻取醫學博士。因立志到第三世界行醫，進一步至哈佛大學鑽研公共衛生，曾任美國疾病管制局疫情調查員，多次擔任世界衛生組織短期顧問。

協助國光生技成功開發H1N1新型流感疫苗，使國內疫情及死亡率得以有效控制，獲頒行政院2011年傑出科技貢獻獎。

現任台灣疫苗發展協會理事長、台灣素食營養協會常務理事、台灣健康服務協會志工兼榮譽理事長、其他環保團體志工。