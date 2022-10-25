美國商務部7日對中國祭出新一輪出口管制，旨在限制中國獲得尖端晶片、開發和維護超級電腦以及製造先進半導體等能力。紐約時報專欄作家Farhad Manjoo分析指出，晶片製造涉及精密複雜的產業供應鏈，所以美國對中國的出口禁令新規定，可能重創中國晶片產業發展，更有分析師警告，中國晶片產業恐因此倒退幾十年。

Manjoo表示，半導體是人類發明最複雜的工具之一，同時也是製造成本最高的產品之一。他提到一些晶片製造機器需要數年才能做出來，每台花費數億美元，以荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）為例，其製造出引領全球的曝光機，但在過去十年中，這樣的設備只生產了140台。

Manjoo說，晶片的誕生不僅是技術的勝利，也是全球貿易與合作的勝利，塔夫茨大學歷史學教授克里斯·米勒（Chris Miller）最近出版的《晶片戰爭：全球最關鍵技術的爭奪戰》內容便描述半導體供應鏈的重要性：典型的晶片可能是由安謀（ARM）公司設計，由加州和以色列的工程師團隊使用來自美國的軟體設計，當設計完成後，會被送到台灣的工廠，該工廠再從日本購買超純矽晶片和特殊氣體製造。

文章內容提到，晶片製作至少需要5家公司生產，包括1家荷蘭公司、1家日本公司和3家加州公司，沒有這些公司，基本上是不可能製造出先進晶片。然後，通常是在亞洲國家對晶片進行封裝和測試，最後再運往中國組裝成科技產品包括手機或電腦等。

Manjoo強調，晶片製造是極為複雜的全球工程，這就是為什麼拜登政府要祭出新一輪出口管制，以此來限制中國長達數十年的努力，更有分析師警告，這些規則將摧毀中國晶片產業，可能會使其倒退幾十年。

報導稱，雖然中國政府已投入數十億美元使半導體業本土化，但目前進展緩慢，在一些最先進的業務領域，中國半導體製造商遠遠落後於其國際競爭對手。

另根據南華早報報導，中國在2020年有2萬3100家半導體企業成立，到了2021年更暴增到4萬7400家半導體廠商註冊、刷新紀錄，但今年前八月已有高達3470家晶片相關廠商倒閉。