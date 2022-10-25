美國頻頻對大陸晶片業設下嚴格出口管制措施，無疑是想牽制其高科技與軍事實力發展，半導體儼然已經成為新一輪的軍備競賽主軸，但美國仍必須為此付出代價，企業將面臨損失大陸市場的營運衝擊。

Yahoo Finance報導，美國白宮安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）曾表示，技術出口管制政策不只是一種預防措施，如果以穩健、長久及全面的方式實施，關鍵技術將成為美國和同盟國重要的戰略資產，同時增加對手的壓力與成本，甚至降低他們在戰場上的能力。

此次制裁的範圍也鎖定在超級電腦、人工智慧及軍事領域的先進晶片，美籍公民、企業與組織不得參與或協助大陸晶片業進行研發或生產工作，讓許多半導體設備廠紛紛禁止美籍員工與大陸客戶接觸，但台積電、三星的大陸廠獲得一年豁免，能持續購買所需的設備。

研究機構Futurum Research創辦人兼首席分析師Daniel Newman說：「儘管有可能產生較大的瀑布效應，但我不擔心所有的晶片產業都受到影響，因為我認為這是在超級電腦、人工智慧及高性能運算領域上的軍備競賽。」

波士頓諮詢機構曾進行估算，如果美國完全禁止半導體公司向大陸客戶出售產品，將會損失37%收入，這也是制裁措施仍以先進製程為主的原因，輝達曾在8月警告，在新的出口限制措施下，單季損失將達4億美元。