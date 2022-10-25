台積電薪資福利好，是不少科技人心目中的理想企業，不過工作壓力也相對大許多，台積電先前公布去年度永續報告書，去年全體員工平均離職率為6.8%，其中新進員工的離職率更高達17.6%，創下近5年新高。一名網友在PTT發文指出，自己入職台積電半年，從3個月新人蜜月期之後到現在，因3件事幾乎每天都被唸，發文詢問大家「是否該自我止血求去了」，貼文一出引發討論，有人直言，把自己當成在當兵就好，就當作是錢比較多的志願役工作。

一名網友以「在GG每天被唸該如何調適」為題發文指出，他入職台積電半年常常被上司唸，每次週會都被嫌週報做的不好、整體簡報沒有水準、做的事情沒有價值和意義等。他無奈表示，學長只給他這些雜事做，不懂如何在雜事中找到有價值的部分，可以拿到簡報上呈現出來。

原PO因為不斷被唸，更自我懷疑是不是不適合這份工作，詢問前輩這種狀況該如何精進或調適呢，或是到什麼程度的時候應該就要自我止血離職了？

不少過來人建議原PO撐下去，「我待3年給你個建議，就是不要臉，在這裡不要臉就無敵了」、「心態要健康，不當一回事就對了，GG文化就是沒事損人」、「沒當過兵嗎？就當作錢比較多的志願役就是了」、「把自己當成在當兵就好，這家公司文化沒救了」、「忍耐兩年，建立人脈再換到爽部門」、「PPT格式先抄學長，做事沒有價值和意義先當耳邊風」。

但也有網友建議原PO離開，「GG半年內都算爽的，不適合就趕緊走吧」、「連PPT都做不好，我不太相信你其他事情能做好」、「如果想走就快走，在台積電猶豫不決最虧」。

曾在台積電擔任長達7年主任工程師的謝文彬，過去也曾透露在台積電工作壓力很大、節奏很快，舉例來說，如果會議上說「幾天之後」，經常當天下午就會來問進度。 他強調，在台積電學歷非絕對，但必須有一定的專業知識或實作能力，而且進入後將會發現高手很多，新人的心臟必須強一點，因為前1、2年可能會很痛苦。

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