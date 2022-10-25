每日確診數居高不下，疫情指揮中心昨天宣布11月7日起放寬4大防疫措施，包括確診者「7+7」調整為「7+0」、同住接觸者全面改採「0+7自主防疫」 等，若依此，確診者在11月26日 仍不得投票，這是否有損民眾權益，受到關注。最近有一份最新的網路民調則指出，有87％的民眾認為確診者不能投票「不合理」，僅有11％的民眾認為確診者不能投票是「合理的」，引發討論。

中選會主任委員李進勇昨（24）日赴立法院內政委員會業務報告，被問及確診者投票問題時回應，是否放寬與防疫政策有關，權責機關是指揮中心，指揮中心怎麼決定，選務就怎麼配合；他強調，依《傳染病防治法》的規定，若可以出門就可以來投票。但國民黨立委鄭麗文批，政府本該以人民的權益為優先，面對這些問題，不應該只是甩鍋指揮中心的政策，教育部可以爭取，中選會卻連爭取都不爭取，中選會身為全國選務重要一環，應積極研擬協商選務防疫計畫，讓全民享有投票的權利。

而YouTube頻道《桃園孫先生》24日對於確診者不能投票一事也進行網路民調，截至24日23時，已有1萬人進行投票，有87％的民眾認為「不合理，沒收人民投票權」、有11％的民眾認為「合理，配合防疫」、有1％的民眾認為是「其他狀況」、另有1％的民眾「沒有意見」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「我覺得可以在各縣市專們設置一個染疫投票區。因為現在確診的人太多了，政府不能因為省錢剝奪了他們的人權！地點最好在室外搭棚」、「要不要想辦法配套而已」、「我覺得應有配套措施，確診者可以隔離，有獨立空間投票」、「許多確診者沒有症狀或不嚴重，或許可以戴上口罩在特別指定房間投票。不適合阻止，因為有些確診者，根本不知道自己確診，仍舊去跟大家一起去投票，怎麼防？」、「可以用其他方式投票，但要周全」。