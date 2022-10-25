九合一選舉近在咫尺，各縣市首長的選戰更是萬眾矚目，而民進黨目前在台北的選情甚至險峻，因此開始大打「抗中保台」的牌。對此前立委郭正亮23日就表示「現在打這張牌用處不大，跟進的人也不多」，郭正亮更直言「18、19歲的這群年輕人碰到民進黨改成一年兵，是不是又有不同意見」，引發討論。

郭正亮23日在網路節目《新聞大白話》中表示，現在打「抗中保台」這張牌是怕連基本盤都沒有的人，所以陳時中很早就打了，但郭正亮認為「這樣沒什麼用，畢竟這是地方選舉，而且現在並沒有這個氛圍，我覺得現在打這張牌用處不大，跟進的人也不多」，郭正亮坦言，事實上在8月4日中國大陸圍台軍演之後，很多人不會只聽「抗中」，只會聽有什麼本事「保台」，會開始看很多細節。

郭正亮更舉例，比如「本來只當四個月的兵，未來可能會當一年」，而且2024年1月要開始，那現在就遇到一個問題，年底除了大選，同時也舉辦「18歲公民權」的公民複決，「剛好這群人都中，是不是民進黨又要開始擔心了？」郭正亮直言「若是2024年一月要開始實施的話，那明年中就一定要修法，國防部也要先公佈行政命令，這些人都有投票權，是不是現在又在怕得罪18、19歲的人？」

最後郭正亮說，「本來這群人，民進黨認為是十拿九穩，現在剛好碰到改成一年兵，是不是怕又有不同意見？甚至還有教召，教召的範圍就很大了」，郭正亮也坦言，「就是這種氛圍很多人就會覺得『只會講抗中，搞到兵役延期、美國緊張、國防預算飆高』，一堆後遺症都出來，而且蔡英文根本就沒有準備好，心裡面沒有一個完整的方案，我是覺得明年不是討論抗中，是討論怎麼保台」。