投資人正為一些全球最大企業要在本週公布財報做準備之際，美國股市今天延續上週五漲勢，連續兩個交易日都上揚。
道瓊工業指數勁揚417.06點或1.34%，收31499.62點。
標準普爾指數上漲44.59點或1.19%，收3797.34點。
那斯達克指數揚升92.89點或0.86%，收10952.61點。
費城半導體指數上漲14.86點或0.64%，收2351.55點。（譯者：陳彥鈞）1111025
投資人正為一些全球最大企業要在本週公布財報做準備之際，美國股市今天延續上週五漲勢，連續兩個交易日都上揚。
道瓊工業指數勁揚417.06點或1.34%，收31499.62點。
標準普爾指數上漲44.59點或1.19%，收3797.34點。
那斯達克指數揚升92.89點或0.86%，收10952.61點。
費城半導體指數上漲14.86點或0.64%，收2351.55點。（譯者：陳彥鈞）1111025
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