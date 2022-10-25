在影壇和小螢幕上擁有多部作品的老牌明星楊群，已在10月24日凌晨2時10分因膀胱癌逝世，享壽88歲。楊群過去曾多次獲得金馬獎的肯定，直到1990年代末期以後才逐漸淡出影視圈界。

根據《世界新聞網》 報導，楊群已與病魔纏鬥多達一年半的時間，誰料，症狀惡化而癌細胞也擴散至肺部，雖經醫師治療及家人細心照料，仍然回天乏術，終於不治。與相伴61年的妻子定居在洛杉磯喜瑞都市（Cerritos）的他，過去曾表示相當滿意喜瑞都市，並提到妻子俞鳳至對他無微不至的照顧。

楊群（左）演出華視連續劇「包青天─雙釘記」。（圖／中時資料照）