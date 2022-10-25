大氣系統多變，「共伴效應」帶來大雨、「輻射冷卻效應」帶來低溫，今晨低溫14.8度就寫下入秋至今新低。今起3天天氣晴朗，早晚偏涼，中南部及東部日夜溫差大。一熱帶擾動未來有機會發展為颱風，周五起低壓接近，迎風面地區水氣增多，明顯變天！

今晨平地低溫發生在花蓮壽豐，僅14.8度；台北市18.2度。乾冷時期，主要受「輻射冷卻效應」影響，清晨多偏冷，尤其空曠地區感受最強烈。今各地氣溫：北部17至25度、中部18至30度、南部19至31度、東部15至29度。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，歐洲模式模擬，今起至周四（27日）天氣穩定，各地晴時多雲，南部山區偶有零星飄雨。冷空氣雖逐日減弱，但早晚還是偏冷，明晨低溫仍維持15至17度左右。

周五（28日）起受低壓雲系接近影響，大台北、東部水氣趨多，降雨機率攀升，吳德榮指出，雨勢大小得看屆時「系統有多靠近」。

根據各國預測，目前位在菲律賓東方海域的熱帶擾動，發展成颱機率高；美國認為它會在比較遠的位置大迴轉，但歐洲模擬在呂宋島附近北轉，兩者相差甚遠，顯示不確定性高，持續觀察。