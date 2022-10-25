看好台灣高端餐飲市場日漸成熟且國際化，德國米其林三星餐廳LA VIe主廚湯瑪士．布納（Thomas Buhner）決定與風味解密合資設立風味睿麗餐飲顧問有限公司，並將2018年淡出市場的德國米其林三星餐廳「LA Vie」帶到台北並以「LA VIe睿麗法式餐廳」品牌重起爐灶，開在台北大直樂群三路新商場「NOKE忠泰樂生活」的新餐廳預計2023年第一季開幕，台北「高端美食一級戰區」大直商圈再起風雲。

風味睿麗餐飲管理顧問股份有限公司登記資本額1億元，目前實收資本額3,000萬元，後續將陸續增資至5,000萬元。風味睿麗執行長吳睿弘表示，開在NOKE忠泰樂生活商場一樓的「「LA VIe睿麗法式餐廳」占地約70坪，請到德國知名設計師Olaf Kitzig設計裝潢，餐廳設有半開放式廚房，含二間私人包廂每個餐期可接待28位客人，初期只有晚上營業，套餐平均價位目前設定為5,000元至6,000元間。

過去台灣具有「米其林DNA」的餐廳都是由台灣業主代理引進，「LA VIE睿麗法式餐廳」則是第一個由米其林三星名廚與台灣業主合資設立的餐廳。湯瑪士．布納24日專程來台北說明投資餐廳的計畫。湯瑪士．布納說，台北是一個國際級都會城市，高端餐飲發展愈見成熟，且食材供應鏈亦很健全，「LA VIE睿麗法式餐廳」落腳台北不僅希望得到台灣食家饕客青睞，也有機會爭取到日本、香港等鄰近國家的食客。

湯瑪士．布納表示，「LA VIE睿麗法式餐廳」定位為高檔Fine Dining餐廳，菜單將主攻當代歐陸料理（Modern European Cuisine)並用最好的食材演繹菜餚，同時結合環境氛圍提供最佳餐飲體驗。湯瑪士．布納表示，自己每季都會來台，「LA VIE睿麗法式餐廳」並請到香港1星餐廳〈EPURE〉前主廚楊展浩駐店司廚，執行湯瑪士．布納設計的菜式。

湯瑪士．布納同時也是高雄萬豪酒店館內「MAJESTY美享地」餐廳的廚藝顧問，不久前才又繼續和高雄萬豪酒店續約，楊展浩上一站則是「MAJESTY美享地」餐廳主廚，因與高雄萬豪酒店合約到期，所以決定轉戰台北一展身手。