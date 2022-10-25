全球最大銅生產商智利國營銅礦公司（Codelco）周一（24日）表示，儘管中國大陸經濟成長放緩，但他們預期這個全球主要銅消費國需求將展現韌性。

中國大陸購買Codelco約半數的銅產量，也佔全球銅消費量近半。分析師預估今年全球銅消費量約2,500萬公噸。

Codelco董事長帕切科（Maximo Pacheco）表示，儘管全球經濟衰退、房地產危機與嚴格防疫政策限制了中國經濟成長，但他依然對於「中國經濟非常有信心」。

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