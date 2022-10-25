小威廉絲（Serena Williams）還不打算退役？根據小威最近在舊金山科技盛會TechCrunch Disrupt對媒體的說法，她回歸網球場的機會「非常大」，同時她「沒有退役」，她曾說過很不喜歡「退役」這個字眼。「你們可以來我家裡看看，我家有網球場。」

今年9月的美網被視為小威的「最後一舞」，這是她自己在8月時預告「退出競賽網球」，媒體和賽事方也都敲鑼打鼓地幫她宣傳，甚至在每場比賽前逼著對手一起觀看她的偉大紀錄片。最後是澳洲女將湯賈諾維琪（Ajla Tomljanovic）將小威淘汰。

小威向美媒《SF Standard 》解釋，她沒有好好地想過退役的事，她當時在《Vogue》雜誌裡寫道：「退役（retirement）不是現代人該用的字詞，我認為比較合適的是轉換跑道（transition），最適合我現在的字詞則是進化（evolution）。我從網壇進化了，我將朝向生命中更重要的事進化。」

明星四分衛湯姆布雷迪（Tom Brady）因為多次宣告退役又迅速反悔，成為這種事的代名詞。今年美網之後，小威就在《今夜秀》被問到她會不會也來玩一次「湯姆布雷迪」，小威不置可否，只稱讚湯姆布雷迪的復出獲得球迷熱議。美式足球是團隊運動而且有徹底的分工，因此湯姆布雷迪可以打得比較久，比起來一對一的職業網球很難做到。湯姆布雷迪今年45歲，小威41歲。