日本入境認可疫苗名單不包括高端新冠疫苗，遊客入境日本須補打其他疫苗或自費進行PCR。高端疫苗(6547)昨(24)晚聲明表示，2022年底前免費提供接種高端新冠疫苗民眾赴日前PCR檢測服務。

至目前為止，台灣共核准五項新冠疫苗上市施打，累計全國疫苗接種總人次約6,300萬，其中高端新冠疫苗接種人次約306萬。根據疫情指揮中心推估，2022年12月底前全國約有8萬人前往日本，以高端疫苗接種人次比例約占4.9%。

高端疫苗指出，考量社會責任、企業形象及股東權益，並參考律師提供法律意見書與各界意見反饋，評估可在財務負擔允許及合理範圍內，協助政府一起解決部分國人赴日的不便，在2022年底前，免費提供接種高端新冠疫苗民眾赴日前PCR檢測服務。

高端疫苗表示，已規劃足夠檢測量能，將與全國北、中、南各一家醫療院所作，自本週五(10/28)起至年底，免費提供PCR檢測，以服務接種高端新冠疫苗並計劃前往日本之民眾，並將視實際使用需求狀況增加服務據點。相關作業方式及地點，確認細節後近期將公佈於公司網站。