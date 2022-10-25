被外界視為「藍營女戰神」的國民黨台北市議員游淑慧，遭爆與《三立新聞網》總編輯劉世澤相戀，兩人自上月初被三度目擊約會情，甚至疑似已同居；游不僅過馬路時主動挽住劉的手，更甜靠在男方身上並伸手攬腰，互動甜蜜。對此，游淑慧回應僅稱，她不喜歡將私事攤在陽光下，盼各界勿因八卦忽略她工作上的努力，且她已年過40歲，有交朋友的權利。

《鏡週刊》今（25）日報導指出，自上月初開始，游淑慧多次到三立大樓接劉世澤外出買咖啡，把握行程空檔或錄影後的短暫時光。相對劉的謹慎小心，游則顯得更為熱情主動，不僅在過馬路時主動挽住劉的手，在咖啡廳櫃台前還主動甜靠在劉身上，並伸手攬住劉的腰，兩人也疑似同居一棟內湖大樓。

據報導，劉世澤今年49歲育有二子，但從其臉書、IG等社群媒體可見，目前應為單身狀態。

針對此緋聞，游淑慧表示，她不喜歡將私事攤在陽光下，選舉將至，請各界勿因八卦忽略她長期在工作上的努力，她是一個公私分明的人；且她已40幾歲，有交朋友的權利。劉世澤回應稱，他目前單身，與游只是朋友並未交往或同居，並強調他有很多朋友。