「第57屆金鐘獎」戲劇類頒獎典禮22日熱鬧落幕，其中典禮開場由主持人曾寶儀和網紅阿翰攜手，重現「九天玄女」的搞笑影片哏，詮釋今年入圍電視劇的經典場景，吸睛的開場深受觀眾好評，阿翰在社群回憶，他起初本想婉拒邀約，直到聽完曾寶儀的霸氣喊話後，才登上金鐘殿堂，被評為史上最強大的金鐘開場。

阿翰的臉書24日放上金鐘片頭的花絮照，坦言8月底在歐洲接到曾寶儀的電話，盛情邀約到金鐘獎表演，當下他心想：「不要吧..台下都是專業的演員跟厲害的業界人士，萬一落漆該怎麼辦」，但曾寶儀連忙安撫：「衝啦！怕什麼，有我在」，於是接下這次的表演。此外，阿翰特意提及，與導演討論劇本，聽到金鐘茶的段落後，更是情不自禁大叫：「天啊～太感人了！！」

阿翰貼出拍攝金鐘開場影片的花絮照。(圖/阿翰 FB)

阿翰透露，多年前拍算命阿姨短片時，第一集來算命的就是曾小姐，「這次曾小姐又戴著開運假睫毛回來了，好像老早就安排過的一樣，從我們回家吧！結緣，到這次我們穿梭不同戲劇時空，變換不同角色、完成任務」，並謝謝曾寶儀帶他登上金鐘殿堂，給自己一個機會嘗試。

阿翰也特意提到，年初時算命師跟他說，今年走「女性長輩的貴人運」，但因為他太常扮成阿姨，常忘了自己其實是晚輩，搞笑稱「現在想起來還是蠻準的」，他也感激觀眾的支持：「最後也謝謝喜歡這部片，來留言打氣的每個觀眾們，會持續做出好作品出來的！」