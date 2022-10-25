造紙大廠正隆(1904)24日宣布攜手20家上下游產業鏈夥伴，成立「工業用紙產業碳中和聯盟」，成為國內造紙業首例減碳聯盟。聯盟將循序盤點成員減碳需求、強化碳管理知識、並整合政府輔導資源完備減碳基礎能力，達到真正推動綠色供應鏈目標。

正隆自2000年代便積極進行碳管理，2004年執行工業局輔導計畫、導入組織溫室氣體盤查，2005年獲全球首張ISO 14064-1溫室氣體盤查證書。隨後進一步執行減量計畫，2008年取得台灣首張國際碳權證書，2010年「蒲公英」品牌更取得台灣首張家紙碳足跡標章。

經濟部工業局因應國發會3月公布「台灣2050淨零排放路徑藍圖」，委託全國工業總會擔任「以大帶小」政策推手，邀集轄下公會成員成立產業碳中和聯盟平台。由於造紙業為聯盟平台指標產業之一，正隆對此主動爭取擔任示範廠商，率先成立產業碳中和聯盟。

「工業用紙產業碳中和聯盟」將以正隆為中心廠，串連20家上游原物料、設備商和下游紙器客戶，展開成員減碳需求調查、組織碳盤查、產品碳足跡盤點、建立碳資料庫，進行低碳技術和綠能投資，促進實際減少碳排放，加速正隆為首的產業鏈低碳轉型。

正隆總經理張清標表示，面對歐盟碳關稅和台灣碳費開徵在即，以及供應鏈品牌客戶減碳要求，需要整個產業鏈攜手動起來。正隆擔任造紙業示範廠商，未來盼能將聯盟運作經驗擴散給同業，促使造紙業全面轉型為低碳綠色供應鏈。

此外，正隆每年辦理供應商ESG大會表揚傑出供應商、交流策略趨勢，甫於20日落幕的第三屆供應商ESG大會，攜手300家關鍵供應商聚焦氣候變遷、低碳產品和資安風險等三大永續議題，共同打造互生互利永續生態系。

正隆亦規畫第三方「資安風險評鑑服務」，盼協助300家關鍵供應鏈快速了解資安風險，達到供應鏈資安聯防。此次藉由成立產業碳中和聯盟，攜手上下游廠商一起做好碳管理工作，將減碳阻力轉化成企業成長的新動力，協助台灣造紙產業落實零碳轉型。