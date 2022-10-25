新北土城日前發生2輛車在馬路上競速，左車副駕駛座的女子見狀嬌媚地說「不要跟他玩啦，老公」，當時是雨天，沒想到下秒右側跑車從外側突打滑撞向分隔島，車頭撞爛停在路中，後方的副駕女子當場放聲尖叫，影片曝光後，女子叫聲引發討論，網友笑說「我覺得副駕比黑車還讓我害怕」。

網友在臉書「爆廢公社二館」分享影片，一名駕駛在雨天時行駛在路上，疑似與右側另一名跑車駕駛競速，沿路發出引擎刺耳轟鳴，副駕駛座女子見狀用嬌嗔語氣說「不要跟他玩啦，老公」，沒想到下一秒右側跑車從外車道欲切進內車道時竟打滑失控撞向分隔島，副駕女子也連忙大聲尖叫。

2車在路上競速，左車副駕駛座的女子見狀說「不要跟他玩啦，老公」，沒想到下秒右側跑車從外側突打滑撞向分隔島，車頭撞爛停在路中。（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

影片中，該輛黑色跑車疑似欲切進內車道擋在左車前方，卻不慎失控衝撞分隔島，車頭幾乎被撞爛、零件噴飛，隨後停在路中；而原本在內車道的駕駛與副駕女子都嚇壞，駕駛說「白癡喔，X！不會開就不要開嘛」，女子則幾乎崩潰地大叫說「嚇我！」影片曝光，女子的嬌柔叫聲反而引起網友討論。

其他網友留言「不要跟他玩，這句話是兩車在道路上競速的證據耶！警察可能要請你喝咖啡了」、「那種聲音讓人反感，開車在那裏吵什麼」、「我覺得副駕比黑車還讓我害怕」、「這個叫聲很不錯」、「同樣身為女人的我，怎麼覺得這個聲音好討厭」、「我懷疑那女生是長大後的美環」、「副駕是被鬼X到捏」。