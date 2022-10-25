一名上班族OL小美，傳簡訊給一名男性前同事表示「為了尋求生上的刺激」，約他前往MTV，並在小美同意下，兩人在包廂內發生性關係，未料小美事後卻立即反悔，對男方提告性侵，最後獲不起訴處分。男方認為女方刻意陷害反告誣告；桃園地院審理後，認為小美主動約男方發生關係，若非男方保存證據，否則恐遭誣陷入獄惡性重大，依誣告罪判她有期徒刑4月，不予緩刑，仍可上訴。

根據判決書，小美與男方兩人為同事，2人相約於民國108年8月28日上午前往桃園某家MTV包廂看電影，事後兩人情不自禁，女方同意替男方口交後，在包廂內發生性行為，未料事後小美竟前往警察局報案遭到性侵。

法官調查小美與男同事間的LINE對話紀錄，以及MTV內的監視器畫面等，發現小美為尋求生活上之刺激而邀約男同事發生性行為，卻在性行為後立刻誣指男方對其強制性交，相當惡劣。。

法官也認為，若男方未保存相關LINE對話紀錄，極有可能因此遭誣陷入罪，身陷囹圄，甚至遭到千夫所指，審酌女方主觀上之惡意及行為所生之極大危險，認為小美並無不執行適當刑度的理由。

法官審酌，小美明知她與男方是合意發生性行為，卻誣指男方違反其意願而性交，導致偵查機關耗費諸多蒐證、鑑識、溫馨保護措施等有限之偵查資源，更使男方浪費許多時間跑警局及地檢署，甚至可能被貼上性犯罪者之不名譽標籤，行為相當惡劣，且小美審均否認犯行，直到審理後才坦承犯罪，依誣告罪判她有期徒刑4月，不予緩刑。可上訴。