本土疫情穩定下降，疫情指揮中心昨日公布，自11月7日起鬆綁防疫4大措施，包括確診者進行7天居家隔離後，快篩陰可免自主管理、確診者的同住家人全面改0＋7、營業及公共場所免量體溫、取消民眾參加活動疫苗3劑令，疫情指揮官王必勝表示，11月7日防疫新制上路後，同住接觸者免除居家隔離，居家隔離將走入歷史，屆時只有確診者仍要隔離，《中時新聞網》整理4大防疫新制帶您一次看。

一、確診者7天後快篩陰「免自主管理」

王必勝表示，確診者現階段都是採用7＋7，但11月7日起隔離滿7天後，快篩陰可解除自主健康管理，也就是說後7天可視情況縮短。

二、同住接觸者全面改為0＋7，居家隔離走入歷史

王必勝指出，現階段同住的接觸者可自行選擇3＋4或0＋7，11月7日起一律實施0＋7免除居家隔離，意即居家隔離將走入歷史，未來只剩下確診者需要隔離。王必勝強調，此措施不論是否有接種疫苗追加劑都適用0＋7，最後的接觸日是第0天，隔日是自主防疫的第1天。

王必勝說，同住接觸者0＋7自主防疫地點，以符合1人1室為原則，需有獨立衛浴，且應盡量避免接觸65歲以上長者、6歲以下幼童、免疫不全及免疫低下者等高風險對象，衛生單位會給予４劑家用快篩，接觸者當日快篩1次，自主防疫期間有症狀就要檢測，並禁止前往醫院探病、陪病，建議後延後非急迫需求之醫療或檢查。

如須外出需２日內快篩陰性結果，外出、上班、上學期間全程配戴口罩，有飲食需求可暫時取下，但須於用餐完畢立即佩戴，有用餐需要者，得於餐廳內獨自或與特定對象共餐，離開座位後應立即佩戴口罩。

三、宗教活動、團體旅遊、健身房、八大行業取消三劑令，無須再快篩

王必勝表示，11月7日起取消民眾參加宗教活動（遶境、敬香團）、團體旅遊、健身房、八大行業等３劑疫苗或快篩限制。

四、營業、公共場所取消量體溫

王必勝說，11月7日起不再強制營業場所或公共場域量體溫，主要原因新冠肺炎用體溫量測的效用不大，反而會造成人力損耗，因而從強制性規範移除，但各場所可視營業、服務性質須要自行決定是否要繼續執行，如醫療院所、住宿型長照機構等。