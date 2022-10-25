媒體人周玉蔻日前狂打國民黨台北市長候選人蔣萬安，還扯出其父蔣孝嚴過去的緋聞，在無實證之下竟亂稱女主角為前中華民國小姐張淑娟，讓對方氣炸提告，也引起全民怒火。周玉蔻及另位也曾提及「中姐」的名嘴蔡玉真，昨（24）日突然在臉書為此事互嗆，國民黨台北市議員王鴻薇透露，她已將所有過程提供給張淑娟，並轉達張對此案到現在還在「恨」，也不解為何尚未偵辦也沒有偵訊。

王鴻薇昨日在臉書表示，毀壞張淑娟名譽的2名被告，在節目中一搭一唱，編造八點檔劇情，甚至為了「戲劇效果」搬出了VIP訂房主管、走道錄影帶等，結果現在兩人竟然互相攻擊，蔡玉真指控是周玉蔻把傳聞指名道姓地說出來，周則反嗆蔡就是消息來源，還要對方別逃。

「周玉蔻輸定了！」王鴻薇指出，張淑娟的律師早就把相關資料準備好，而她也將這些最新證據提供給張，為她的律師提供更多證據，狂酸「毀壞張淑娟小姐名譽的兩個被告，出現兩人互相指控，這實在太好了！」

王鴻薇透露，張淑娟到現在都還在恨，不解為何有人可以隨心所欲毀害別人一生守護的名節，且明明是這麼明確的誹謗，檢察官到現在卻既沒有偵辦也沒有偵訊，「很多朋友都在關心張淑娟司法的進度，她希望台北地檢署趕快偵辦，還她清白！」