為提升上市公司財務業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息之管道，證券交易所已規範本國上市公司每年應至少在中華民國境內自辦或受邀參加一次法人說明會，新建(2516)等23家上市公司預計於111年11月舉辦法人說明會。

證交所表示，法人說明會是上市公司對外溝通管道之一，除適時向投資大眾說明營運績效及對產業前景看法、傳達經營理念與企業價值，使股東或潛在投資人進一步瞭解企業營運發展或挑戰外，並提供投資人表達意見或與公司雙向交流的機會，進而提升公司治理品質。統計111年迄目前為止，國內上市公司總計已辦理1,941場法人說明會。

證交所持續鼓勵上市公司自行辦理或受邀參加實體或線上法人說明會，亦鼓勵受邀參加法人說明會之公司自願申報會議影音資訊，且於申報上傳之中英文簡報檔中詳實說明會議簡報之相關財務業務資訊，以提升資訊對稱性及強化資訊揭露品質。

證交所表示，已於本(111)年7月公告「資訊申報作業辦法」修正條文，新增自明(112)年1月1日起，全體國內及第一上市公司「受邀參加」法人說明會時，每年度應「至少擇一」受邀場次，輸入會議影音連結資訊，請上市公司盡早規畫，以符法令規定。