美國密蘇里州（Missouri）聖路易市（St Louis）中央視覺與表演藝術高中（Central Visual and Performing Arts High School）24日早晨發生槍擊，槍手持長槍闖進學校掃射，釀成2死7傷。

美國密蘇里州（Missouri）聖路易市（St Louis）中央視覺與表演藝術高中（Central Visual and Performing Arts High School）昨（24）日早晨發生槍擊，19歲槍手持長槍闖進校園掃射，釀成2死、7傷，據悉槍手為學校去年畢業的校友，與警方駁火後遭到擊斃。

綜合路透社、美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，槍擊案發生在當地時間24日上午9時10分，警方表示，目擊者描述19歲槍手哈里斯（Orlando Harris）持長槍闖進校園，當時校園內共有7名警衛，警衛很快就意識到槍手意圖，立即通知其他警衛。

不過槍手仍在校園中掃射，釀成1名16歲少女及61歲女健康老師庫茲卡（Jean Kuczka）中彈身亡，另外有7人因中彈或受到流彈波擊受傷，傷者年紀為15至16歲，目前都已送醫，並且傷勢穩定。

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Jean Kirk Kuczka identified as Health and Physical Education Teacher killed in shooting at Central Visual and Performing Arts School High School in south city, the St. Louis. #CVPA — Fox3 Now (@fox3news) October 24, 2022

警方表示很快就阻止槍手，槍手在與警方駁火中喪命。

美國密蘇里州（Missouri）聖路易市（St Louis）中央視覺與表演藝術高中（Central Visual and Performing Arts High School）24日早晨發生槍擊。

警方指出，哈里斯去年才從中央視覺與表演藝術高中畢業，他過去沒有犯罪紀錄，目前警方仍在了解犯案動機，不過懷疑他可能患有某種精神疾病。

美國密蘇里州（Missouri）聖路易市（St Louis）中央視覺與表演藝術高中（Central Visual and Performing Arts High School）24日早晨發生槍擊，學生驚恐。（圖／美聯社）

中央視覺與表演藝術高中約有380名學生，畫面顯示槍手闖進校園開槍後，大批學生逃出學校大樓，數學老師威廉斯（David Williams）表示，當時校長透過系統向全校發布有槍手的暗號，他描述教室外傳來多發槍聲，一扇窗戶也被擊中。